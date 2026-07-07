Tanju Özcan davasında 2'nci gün: 19 sanık için 263 yıla kadar hapis istemi

Duruşmanın 2'nci günü: 6'sı tutuklu 19 sanık hakim karşısında

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Başkan Tanju Özcan, bu sabah yeniden hakim karşısına çıktı. 28 Şubat sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Özcan, ardından tutuklanmıştı.

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda yeniden başladı. 6'sı tutuklu 19 sanık salonda hazır bulundu. Dün bir kısım sanık savunma yaptı, bugün kalan sanıklar savunmalarını sürdürüyor.

Operasyonlar ve tutuklamalar: 28 Şubat'tan sonra neler oldu?

Bolu Belediyesi soruşturması kapsamında 28 Şubat ve sonrasında farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda çok sayıda isim tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir yer aldı.

Listede ayrıca Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal bulundu.

Avukatların itirazı sonrası mahkeme, Leyla Beykoz'un tutukluluğunu ev hapsine çevirdi. Aydan Özdemir ise tahliye oldu.

İddianamedeki suçlamalar: 178 sayfada 41 mağdur

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 178 sayfalık iddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki yer alıyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar şöyle: İrtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet, irtikaba yardım, rüşvete aracılık, yalan tanıklık ve suçluyu kayırma.

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İstenen cezalar: Tanju Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis

İddianame, her sanık için farklı hapis cezaları talep ediyor. İşte öne çıkan istemler:

Tanju Özcan: 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis.

Süleyman Can: 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis.

Ali Sarıyıldız: 6 kez irtikaba yardım, 3 kez irtikaba yardıma teşebbüs ve 34 kez nitelikli dolandırıcılık suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis.

Duruşma salonunda sıkı güvenlik

Güvenlik güçleri, davanın görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonu çevresinde geniş önlem aldı. Salona basın mensupları, avukatlar, davanın tarafları, sanıklar ve yakınları dışında kimse giremedi.

Dün başlayan duruşmanın bugünkü 2'nci gününde sanıkların savunmaları sürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Davada kaç sanık yargılanıyor?

Cevap: Davada 6'sı tutuklu toplam 19 sanık yargılanıyor.

Soru: İddianamede kaç mağdur yer alıyor?

Cevap: 178 sayfalık iddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki bulunuyor.

Soru: Tanju Özcan'a hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Cevap: İcbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları var.

Soru: Duruşma nerede görülüyor?

Cevap: Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda geniş güvenlik önlemleri altında duruşma devam ediyor.