Tanju Çolak'tan Cumhur İttifakı'na destek

Avrupa Gol Kralı ve Türkiye Liglerinin en çok gol atan futbolcusu Tanju Çolak, Cumhur İttifakı adayları ile birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. İzmir, Ankara, Samsun, Çanakkale, Bolu'da Cumhur ittifakının yerel adaylarının davetlerine katılan Çolak şimdi de Antalya da yerel adaylar ile buluşacak.

Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi

Kısa süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim propaganda çalışmasına katılan Tanju Çolak memleketi Samsunda Mustafa Demir ile birlikte İlkadım, Atatum ve Tekkeköy İlçe teşkilatlarının pogramlarında hazır bulundu.

Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek

Ekonomi Bakan Yardımcısı ile birlikte Bolu AK Parti adayı Fatih Metin'in propaganda çalışmalarına katılan Çolak, daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim çalışmalarına Gazipaşa'dan Kaş'a bir çok toplantıda hazır bulunmuştu. Çolak, önümüzde ki günlerde yoğunlaşacak Menderes Türel'in yine seçim çalışmalarına katılarak Cumhur İttifakı ilçe adaylarına destek verecek. Çolak, AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan'nın seçim çalışmalarına da destek verdi.

"31 Mart'a kadar bu böyle devam edecek"

Avrupa Gol Kralı ve Türkiye Liglerinin en çok gol atan altın ayak Tanju Çolak, "Dün olduğu gibi bugünde ülkemizin huzur ve bekası için mücadele veren iradenin yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemizin son 40 yılının siyasi sürecini yakından takip etmişo yılları iyi görmüş ve yaşamış biri olarak AK Parti hükümetinin ülkemizin kalkınması ve çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için ortaya koyduğu çaba ise asla yadsınamaz. Benim düşüncelerimi hayatın her alanında hizmet veren sporundan, sanatıçısına kadar herkes aynı hissiyatla bugün ülkemizin bekası ve huzur içinde yaşaması taraftarı düşüncesinde duruşlar sergilemektedir. Son 20 yıldır AKParti hükümetinin ülkemizin kalkınmasında ki programları, çevre ülkeler ve dünya ülkeler nezdindeki konumu hiç olmadığı kadar değer bulmakta, değer görmektedir. Yurt dışı ziyaretlerimizde Türkiye'mizden gururla söz edildiğini görmek ve duymak ise ayrıca bizleri mutlu etmektedir. Bu memnuniyeti seçim çalışmalarını yürüten adaylarımızın meydanlarda yaptığı konuşmalarda ki müthiş ilgide görebilmekteyiz. Bu ilgiye bizleri de davet ederek ortak etmek isteyen Cumhur ittifakımızın tüm adaylarıyla yan yana gelmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 31 Mart'a kadar bu böyle devam edecek" diye konuştu.