Tanfer Sağlık Grubu yeni yatırımlarla hedef büyüttü

İSTANBUL (AA) - Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, geçen yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurt dışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini belirterek, "İki senedir Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek." dedi.

Tanfer düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya gelerek, grubunun yatırımları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu olarak yatırımlarını büyütme kararı aldıklarını söyleyen Tanfer, İstanbul Nişantaşı'nda bir diş kliniği ve Levent'te estetik ve sağlık merkezi ile faaliyet gösteren Tanfer Sağlık Grubu'nun, son 8 senedir diş ve estetik ile sağlık turizmi alanında çok ciddi adımlar attığını kaydetti.

Dev bir hastane zinciri kurmayı hiçbir zaman planlamadıklarını anlatan Tanfer, "Biz butik kalacağız ama yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Elde ettikleri sonuçlara bakarak bu kez bir hastane yatırımı yapmaya karar verdiklerini belirten Tanfer, Mecidiyeköy'de bulunan 45 yıllık Kadıoğlu Hastanesini de sağlık turizmindeki gelecek hedefleri doğrultusunda satın aldıklarını ve orada yola Tanfer Hastanesi olarak devam edeceklerini kaydetti.

Tanfer, "Biz iki senedir Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken, artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek." dedi.





- "Türkiye hekim kalitesiyle rakiplerinin çok önünde"





Dr. Nihat Tanfer, önümüzdeki dönemde Bodrum'da kuracakları bir rehabilitasyon merkezi ile büyümeye devam edeceklerini belirterek, bu iki yatırımın toplam maliyetinin ise 25 milyon dolarseviyesinde olduğunu söyledi.

Sağlık turizminin ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılar sunduğunu aktaran Tanfer, şunları kaydetti:

"Biz ülkemize inanıyoruz ve bu ülkenin bize verdiklerini karşılamak için mücadeleiçerisindeyiz. Tamamen yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye'nin 2023 hedefi olan 20milyar dolarlık sağlık turizmine giden yolda yeni yatırımlar yapmanın gururunu yaşıyoruz.



Sağlık turizmi Türkiye’nin geleceğindeki en önemli döviz kaynaklarından bir tanesi olacak.Deniz ve güneş turizmi gibi sadece belli aylara sıkışan bir turizmden değil, 12 aya yayılan birturizmden bahsediyoruz. Üstelik buraya gelen insanların sadece tedavi için geldiklerini dedüşünmemek gerekir. Türkiye'de kaldıkları sürece konaklama, yeme-içme ve alışveriş olmaküzere ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyorlar.

Türkiye'nin burada en önemli avantajlarındanbirisi konumu. Örneğin İstanbul'u ele alırsak, İngiltere'den Dubai'ye 4-5 saat mesafedemilyonlarca insan yaşıyor. Ayrıca Türkiye hekim kalitesi, kullanılan aletler ve maliyetavantajı olarak da rakiplerinin çok önünde. Bu çizgiyi bozmazsak sağlık turizminden eldeettiğimiz gelir katlanarak artacak."







- "Yedi bin hasta diş tedavisi için geldi"







Tanfer, geçen yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurt dışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğinibelirterek, özellikle Avrupa'dan büyük bir talep olduğunun altını çizdi.

İngiltere veAlmanya'dan gelen hastaların başı çektiğini ifade eden Tanfer, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinin yanında Afrika'danOrta Doğu'ya, Rusya'dan Kanada ve ABD'ye kadar Türkiye'ye hasta geliyor. Bu insanlarortalama 5-10 bin avro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi buradaçok iyi hizmet almaları. Başka ülkelerde doktorlar oturup hastayla konuşmuyor bile.

Bizburada hastaya yaşadığı problemleri oturup izah ediyoruz. İkincisi, Avrupa ve Amerika’dakullanılan en iyi malzemeyi kullanmamıza karşın maliyetler çok düşük. Türkiye'de Avrupa'yagöre neredeyse yüzde 60 daha ucuz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Ayrıca biz Türkiye'deyurt dışında yapılamayan zorlu operasyonları yapabiliyoruz.

Bunun da ötesinde Avrupa'dayapılan hatalı uygulamaları düzeltebiliyoruz. Türkiye’ye ilk bizim getirdiğimiz, şu andadünyada sayılı ülkelerde yapılan ve çene kemiği erimesini tedavi etmek için kullanılan boxtekniğini kullanıyor olmamız da yabancıların gelmesinde etkili oluyor."







- "Bodrum’daki amaç ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa pazarı"





Mecidiyeköy’deki Tanfer Hastanesi’nde de ilk etapta yarı yarıya yabancı hastahedeflediklerini anlatan Tanfer, Avrupa ağırlıklı olmak üzere önümüzdeki yıllarda budengenin biraz daha yabancı hastalara kayabileceğini ifade etti.

Bodrum'da planladıkları yeni proje ile ilgili de bilgi veren Tanfer, burasının bir estetik,rehabilitasyon ve anti-aging merkezi olacağını söyledi.

Bypass veya plastik cerrahi gibioperasyonların ardından gerekli olan rehabilitasyon dönemlerine talip olduklarını belirten

Tanfer, "Bodrum’daki amaç ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa pazarı. Bu ülkelerde doktorlaroperasyonların ardından olumsuz bir durum yaşanmaması için bir rehabilitasyon süresikoyuyor. Biz de Bodrum'da böyle bir merkez oluşturacağız. Böylece dişten başlayıp estetikle

devam eden ve genel cerrahi ile genişleyen yelpazeyi rehabilitasyonla daha da büyüteceğiz."dedi.







- "Yol almak istiyorsak hekim kalitesi çok önemli"







Türkiye'nin diş ve sağlık turizminde son dönemde en büyük rakibinin Macaristan olduğunadikkati çeken Tanfer, Macaristan'ın arkasından Romanya ve Bulgaristan'ın da ciddi atak içinde olduğunu söyledi.



Bu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmaları nedeniyle belirli sağlıksigortalarında avantaja sahip olduğunu anlatan Tanfer, "Hasta Türkiye’ye geldiği zaman ise sağlık sigortalarından tamanlamıyla istifade edemeyebiliyor. Şu anda oradaki hekim kalitesi Türkiye’deki hekimkalitesiyle aynı değil ama Türkiye’de hekim kalitesinde bir bozukluk başlar ve oralardakihekim kalitesi yükselip belirli bir noktaya gelirse o zaman onlar tercih sebebi olur. Bu sebeplesağlık turizminde yol almak istiyorsak hekim kalitesi çok önemli." ifadelerini kullandı.



Tanfer Sağlık Grubu'nun kuruluşu ile ilgili de bilgi veren Nihat Tanfer, kurumun temellerininbabası Dr. Mehmet Nedret Tanfer tarafından 1957 yılında atıldığını söyledi.

Kendisinin deöğrenciyken orda çalıştığını daha sonra da akademisyenliğe geçiş yaptığını belirten Tanfer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversitedeki akademik kariyerime 1981'de YÖK kanunu nedeniyle ara verdim. 1982yılında Nişantaşı’ndaki Estetik Ağız Cerrahi Merkezi'ni kurdum. 1985 yılında İtalya'ya gidipimplant uygulamalarını inceledim. Daha sonra bunları Türkiye'ye ilk kez getirip uygulamaşansına sahip oldum. Zaman içerisinde Nişantaşı'ndaki merkez büyüdü ve Tanfer ismi ilemarkalaşıp bulunduğumuz konuma geldik. Bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek."

