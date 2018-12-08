THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tandıra düşen 3 yaşındaki Elfanur yaşamını yitirdi

Iğdır'da dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Elfanur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
Tandıra düşen 3 yaşındaki Elfanur yaşamını yitirdi

Iğdır'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç, hayatını kaybetti.

Iğdır Halfeli beldesinde yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç(3), dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu.

Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
  1. Iğdır
  2. Halfeli Beldesi
  3. Elfanur Kılıç
  4. tandıra düeşn küçük kız
  5. korkunç ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. "Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi..
    3. Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve..
    4. "Fenerbahçe'yle görüşme yaptım"
    5. Fransa'da zırhlı araçlar sokağa indi!
    6. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. Erdoğan, Üsküdar Belediyesini ziyaret..
    9. Meral Akşener'den belediye başkan..
    10. Şanlıurfa'da akıma kapılarak çatıdan..
    11. Üzüm suyu hafızayı güçlendiriyor
    12. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi resmen..
    13. Trabzonspor, galibiyet serisi..
    14. Kara yolunu "felce uğratan" kişiyi..
    15. Tesbih tırnak yemenin önüne geçiyor
    16. Bir ülke daha ATAK’ı seçti! 8 ila 10..
    17. Paris'teki gösterilerde 30 kişi..
    18. Kalp krizi geçiren 12 yaşındaki..
    19. TİKA'nın Venezuela'daki projeleri
    20. Teknik direktör Ersun Yanal:..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!