Tandıra düşen 3 yaşındaki Elfanur yaşamını yitirdi
Iğdır'da dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Elfanur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.08 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
Iğdır'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç, hayatını kaybetti.
Iğdır Halfeli beldesinde yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç(3), dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu.
Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.
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