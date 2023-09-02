  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil

DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"

Türkiye'ye Haarp saldırısı! Günlerce konuşulan iddiaya uzman isim son noktayı koydu

Dünyanın en büyük memeli hayvanı başıboş geziyor! Japonya'dan teklif: yetkililere flaş bir çağrı geldi! Yunus avı yapılacak!

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi

Miço suçluyu buldu! Botlarını şişleyip ölüme terk ettikleri yetmedi

LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!

Laikçi yobazlar mevzide! Seçim bitti nefret hortladı

Maganda terörüne önlem alınmıyor! Korkunç olay

Topraklarından elmas ve altın fışkıran ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif! Böylesi hiç olmamıştı
Kadın - Aile Tandır tadında ev ekmeği: Büyük ilgi var! Türkiye'nin köy ekmeği en eski gözdesi, geri döndü! İşte bin yıllık tarif
Kadın - Aile

Tandır tadında ev ekmeği: Büyük ilgi var! Türkiye'nin köy ekmeği en eski gözdesi, geri döndü! İşte bin yıllık tarif

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:05:00 - 2023-09-02 16:30:06
Tandır tadında ev ekmeği: Büyük ilgi var! Türkiye'nin köy ekmeği en eski gözdesi, geri döndü! İşte bin yıllık tarif

Bin yıl öncesine ait doğal tandır evinde, üretici kadınlar için katkısız, doğal ve yöresel: Yapılan bir ekmeğin içine gizlenmiş böylesi geçmişten günümüze bin yıl öncesine dayanan bu tarif yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüeli olabilir. Herkes yaptı: Son yıllarda oldukça popüler...

Tandır Tadında Ev Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

4 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı çörek otu
1 paket yaş maya
Aldığı kadar un
Üst için;

4 çorba kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tandır Tadında Ev Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba Arkadaşlar size Tandır ekmeği tadında pratik evde yapabileceğiniz çok güzel bir ekmek tarifi vermek istiyoruz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelelim tarife yoğurma kabına maya ve ılık su eklenir, iyice karıştırılır ve ardından diğer malzemeler eklenir karıştırılır iyice yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurulur, üstüne bez örtülür oda sıcaklığında mayalamaya bırakılır, mayalanan hamurdan arzu edilen büyüklükte bezeler alınır ,ben 1 fırın tepsisine 5 beze yaptım. Elinizle hafif basıp fırın tepsisinde 20 dk gibi mayalanmaya bırakılır ve üstüne yoğurt sürülen ekmekler 180 c ısıtılmış fırında pembeleşince kadar pişirilir. Afiyet olsun. Sayfamdaki bazı tariflerim iş yerinde yaptığım için sunumları istediğim gibi yapmıyoruz. Ama siz sunumuna değil tadına bakın.

Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün
Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Kadın - Aile

Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Bunu yiyen yeniden doğmuş oluyor! Türk insanı seviyor, stok bitirecek ürün

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23