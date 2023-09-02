Tandır tadında ev ekmeği: Büyük ilgi var! Türkiye'nin köy ekmeği en eski gözdesi, geri döndü! İşte bin yıllık tarif

Tandır Tadında Ev Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

4 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı çörek otu

1 paket yaş maya

Aldığı kadar un

Üst için;

4 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tandır Tadında Ev Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba Arkadaşlar size Tandır ekmeği tadında pratik evde yapabileceğiniz çok güzel bir ekmek tarifi vermek istiyoruz

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Gelelim tarife yoğurma kabına maya ve ılık su eklenir, iyice karıştırılır ve ardından diğer malzemeler eklenir karıştırılır iyice yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurulur, üstüne bez örtülür oda sıcaklığında mayalamaya bırakılır, mayalanan hamurdan arzu edilen büyüklükte bezeler alınır ,ben 1 fırın tepsisine 5 beze yaptım. Elinizle hafif basıp fırın tepsisinde 20 dk gibi mayalanmaya bırakılır ve üstüne yoğurt sürülen ekmekler 180 c ısıtılmış fırında pembeleşince kadar pişirilir. Afiyet olsun. Sayfamdaki bazı tariflerim iş yerinde yaptığım için sunumları istediğim gibi yapmıyoruz. Ama siz sunumuna değil tadına bakın.