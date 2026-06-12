Tamir ettikleri tırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnaf kurtardı

Aksaray'da tamir esnasında liftin hidroliğinin boşalması sonucu tırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnafın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırılırken o anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir tamirci dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.U. (40) ile oğlu M.U. (17) tamir için tırın lift ile kaldırıp altına girdi. Ardından tamir için işe koyulan baba ve oğul lift hidroliğinin boşalıp düşmesiyle tırın kabininin altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçiler hemen müdahale etmek isterken, bağırma sesleriyle olayı fark eden sanayi esnafı hemen dükkana gelerek tırı kaldırmaya çalıştı. Kurtarılan ve hafif yaralanan baba ve oğul olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, baba ve oğulun tırın altında kalması, hidroliğin boşalıp tır kabininin düşmesi ve onlarca esnafın tırı kaldırmaya çalıştığı anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.