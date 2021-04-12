  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 00:17:00 -
Tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Dereli köyünde ikamet eden Hüseyin Özkaya (59), tamir etmek için kriko ile kaldırdığı otomobilin altında kaldı.

Ağır yaralanan Özkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!
Medya

Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aziz Üstel, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerin yayınlandığı TRT'ye övgüler yağdırdı...
Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu
Dünya

Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu

Mısır Hükümeti, Süveyş Kanalı'ndaki geçişlerin durmasına sebebiyet veren "The Ever Given" gemisiyle ilgili tazminat talep ediyor. Sisi taraf..
Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay