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Aktüel Tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü
Aktüel

Tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:40:02 -
Tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dişli beldesinde yaşayan Osman Solmaz (79), Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki eski model traktörünü tamir etmek için motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı.

Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Solmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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