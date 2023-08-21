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Aktüel Tamı tamına 50 bin Euroluk bronz heykelin başı çalındı! Görenleri şaşkına çeviriyor
Aktüel

Tamı tamına 50 bin Euroluk bronz heykelin başı çalındı! Görenleri şaşkına çeviriyor

Yeniakit Publisher
2023-08-21 21:59:00 -
Tamı tamına 50 bin Euroluk bronz heykelin başı çalındı! Görenleri şaşkına çeviriyor

Muğla'nın Milas ilçesinde dBargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlendi. "Kuşlar" isimli sergide yer alan sanatçı Ender Güzey'e ait bronz heykelin başı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirtilrken jandarma ekipleri, hırsızlığı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kültür sanat festivalinde hırsızlığı duyan şaşkına dönüyor.

Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı.

Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında "Kuşlar" isimli bir sergi açtı.

Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, heykelin başını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

"HURDACILARA SATILMASINDAN KORKUYORUM"

Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güzey, "Festival kapsamında kurguladığım sergide bana ait birkaç eser de yer alıyor. Onlardan biri de 30 kilogram ağırlığındaki heykeldi. Dün gece güvenlik olmasına rağmen sabah geldiğimde heykelin başı ve sarkaçlarının çalındığını gördüm. Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Heykeli çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. Umarım bir an önce esere ait parçalar bulunur." diye konuştu. (f5haber)

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