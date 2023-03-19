Tamı tamına 130 milyar lira! Cumhurbaşkanlığı az önce açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik hane başı destek ödemeleri kapsamında yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için yaklaşık 130 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Başkanlığın raporuna göre depremzedelere yapılan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin toplam 19,3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olanlara verilen 15 bin lira taşınma yardımı ve bunlardan ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 3 bin lira olmak üzere verilecek 1 yıllık kira yardımlarının toplam 33 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Enkaz için 42 milyar

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin lira ile deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden depremzedelere yapılan yakıt yardımlarının toplam 2,2 milyar liraya ulaşacağı, çadır ve konteyner alımı için yapılacak harcamaların 25 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Felaketzedelerin konaklama ve iaşe giderlerine tahmini 40,5 milyar lira, diğer harcamalar için ise yaklaşık 10 milyar lira harcama yapılacağı değerlendiriliyor. Depremlerde hasar gören binaların enkaz kaldırma maliyetinin 41,86 milyar lirayı bulması bekleniyor.