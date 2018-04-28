Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması

Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, bugün taraftarın yoğun protestosuyla karşılaşan Demba Ba’nın önümüzdeki seneler için Göztepe ile görüştüğünü ancak bu geceden sonra kararının değişebileceğini ifade etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:35
Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Karabükspor’un içinde bulunduğu zor durumun bu maçta da hissedildiğini ifade ederek, “Oyuncularımız gayet disiplinli, özverili ve rakibe saygılı bir şekilde başladı ve bu skor ortaya çıktı” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın açıklamalarının ardından Göztepe taraftarıyla arası açılan Demba Ba’nın maçta yuhalanmayı hak etmediğini söyleyen Tuna, “Burada oynayan her oyuncunun buraya kattığı bir değer oldu. Göztepe taraftarı zaman zaman oyuncuya saygı duymasa da hiçbiri eleştirilmeyi hak etmez. Biz birbirimize sahip çıkarak bu pozisyona geldik. Ekonomik anlamda inanılmaz şekilde doğru işleyen bir yapı var. Bu yıl bu ligde örnek gösterilen bir taraftarın bu anlamda bazen nasıl etkilendiğine anlam veremiyorum. Bazı oyuncular, bazı takımlarla özdeşleşebilir. Demba Ba buraya geldiğinde ‘gel bir taraftarı gör’ dedim. İstekli davrandı. Birlikte çalıştığımız için inandı. Demba Ba geldi bu taraftara hayran oldu. Sonra burada 6 aylık da değil sonraki yıllar için de görüşmelere başladı. Bugünden sonra ne değişir bilemiyorum. Biz kendimizi, oyuncularımızı, taraftarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. Bir bütünüz. Bu başarımız bütünlükten kaynaklanıyor. Her oyuncu, her hoca buradan alkışlanarak ayrılmayı hak eder. Oyuncular ailelerinden fazla bizleri görüyor. Demba Ba da inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Demba Ba bugün bu protestoları hak etmedi. Bu değeri hepimiz korumalıyız” şeklinde konuştu.

Demba Ba’nın önümüzdeki senelerde de Göztepe’de kalmak için görüşmelere başladığını ifade eden Tamer Tuna, “Seneye bu takımda kalmak için görüşmeler yapıyordu başkanımızla. Bu protestolardan sonra kalır mı kalmaz mı kendi kararını verecek. Taraftarımız onu sahada görmek istemese de bize çok katkıları oldu” dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 01:35
  1. Karabük
  2. tamer tuna
  3. Tamer Tuna göztepe
  4. Göztepe
  5. göztepe demba ba
  6. Demba Ba
  7. Demba Ba transfer
  8. Demba Ba beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması
    1. Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması
    2. New York'ta Gazze protestosu
    3. Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a flaş çağrı:..
    4. Fenerbahçeli yıldıza çağrı: Sana her..
    5. Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
    6. Göztepeli taraftarlardan Demba Ba'ya!..
    7. Genelkurmay Başkanı Akar'dan kritik..
    8. 10 yaşındaki çocukları yuhaladılar
    9. Başbakan'dan sert mesaj: Darbe yapmak..
    10. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yürekleri..
    11. Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi..
    12. Askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 3..
    13. Zengin lif kaynağı bezelye çorbası..
    14. Katkısız kefir mayalama
    15. Topuk çatlaklarınız bu yöntemle..
    16. Sultan 2. Abdülhamid Han nasıl tahttan..
    17. Gümüşhane’de çatı yangını, 8 kişi..
    18. Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung..
    19. Başbakan Yıldırım: Hedef ilk tur
    20. 10 yaşındaki çocukları yuhaladılar
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif