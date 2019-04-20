Tamer Tuna: Çok büyük bedel ödüyoruz

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum, düşünüyorum." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son 4 maçlarını 1-0 kaybettiklerini hatırlatarak, kulüp başkanı Mehmet Sepil, kendisi ve taraftarın büyük bir bedel ödediğini söyledi. En büyük bedeli Göztepe'nin ödediğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum..."

"Süper Lig'de çok iyi şeyler gerçekleştirebilecekken bu duruma düştük. 5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum, düşünüyorum."

Tuna, tekrar göreve geldiğinde uzun süreli bir mukavele imzaladığını hatırlatarak, "Göztepe nerede olursa olsun ben burada kalmaya devam edeceğim." dedi.

Müsabakanın ikinci yarısında çok üretken olduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Tuna, Akhisarspor maçından sonra futbolcular Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'la taraftarlar arasında yaşanan olaylarda, futbolcuların taraftarlara bir temasının olmadığını söyledi.