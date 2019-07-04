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Tamer Tuna çıtayı Avrupa’ya koydu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer çalışmalarının sürdüğü müjdesini vererek, hedeflerinin 50 yıl aradan sonra Avrupa’ya gidecek bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
Tamer Tuna çıtayı Avrupa’ya koydu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer çalışmalarının sürdüğü müjdesini vererek, hedeflerinin 50 yıl aradan sonra Avrupa’ya gidecek bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.


Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon son maçta ligde kaldıklarını belirten deneyimli teknik adam, İzmir ekibinin bir daha ligde kaldığı için sevinen bir ekip olmayacağını söyledi. Tuna, "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı. Biz de bunun planlamasını yapıyoruz. Kadromuzda 11 yabancı oyuncumuz var. Yollarımızı ayırmak istediğimiz oyuncular var. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Transfer müjdesi


Kadroya 7 oyuncu katmak istediklerini açıklayan Tamer Tuna, "Santrfor, stoper, sol bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Görüşmeler olumlu devam ediyor. Bizimle antrenmana çıkan genç oyuncularımız da var. Hem taraftarlarımızı mutlu edecek hem de Türkiye gerçeklerini göze alarak transferler yapacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, iyi adımlar atıyoruz. Bir kaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu’daki kampa dahil olacak oyuncular olacak" diye konuştu.


Yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesislerinde başlayan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 14 Temmuz’a kadar burada sürdürecek. İzmir ekibi 16 Temmuz’da ise ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’da devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
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