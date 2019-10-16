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Tamamen yerli imkanlarla üretildi... Teröristlerin kâbusu oldu!

Yerli imkanlarla üretilen T-155 Fırtına obüsleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:05
Tamamen yerli imkanlarla üretildi... Teröristlerin kâbusu oldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da terör hedeflerini tam isabet vuruyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekatın henüz ilk dakikalarından itibaren Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerini yoğun ateş altına alan TSK, tam isabet atışlarla hızlı sonuçlar aldı. TSK'nın bu harekatta da en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

AA ekibinin görüntülediği obüs bataryaları, harekat kapsamında, karadan ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusuna destek amacıyla, terör unsurlarına bomba yağdırarak, teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Terör örgütüne ait hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Gelen bilgiler ışığında koordinatlara yönelen obüs namluları, "ateş" emrinin verilmesiyle peş peşe atışlar yapıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği Fırtına obüsleri, engebeli araziler dahil her türlü arazi şartlarında hareket kabiliyeti olan, intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan sisteme sahip.

Elektronik harp koruması, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemiyle dikkati çeken Fırtına obüsleri, dakikada 6 atım yapabiliyor. Namlusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, atış kontrol sistemleri ASELSAN'da, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik edilerek üretilen Fırtına obüsleri, TSK'nın mevzileri döven gücü oluyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:05
  1. Ordu
  2. Zeytin Dalı
  3. Fırat Kalkanı
  4. T-155 Fırtına obüsleri
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • misafirmisafir47 dk önce
    Ak partinin yüzlercehizmetlerindem biri.

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