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Tam kıvamında ev mantısı tarifi

Paketli ürünlerden sıkılanlar için hazırladığım bu tarif tam kıvamında.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
Tam kıvamında ev mantısı tarifi

Birebir ölçüleriyle hazırladığınızda muhteşem sonuçlar alacağınız yöresel ev mantısı tarifi

Malzemeler

Hamuru için;

  • 3 su bardağı un
  • 1 yumurta 
  • tuz
  • 1 su bardağı su

İçi için;

  • 250 gr kıyma
  • 1 soğan
  • tuz, karabiber

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zentinyağı
  • 2 yemek kaşığı salça

Yapılışı

Unu, suyu ve tuzu derince bir kaseye alarak dikkatlice yoğurun. Suyunu aniden eklemeyin müdahale edebilmeniz kolaylaşır.

Yapışkan olmayan ve elde tutulan, toplu bir hamur elde etmelisiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurunuzu küçük bezelere ayırarak yarım saat dinlendirin.

Bir tava alarak soğanı ve ardından da kıymayı alarak hafifçe sulanmadan pişirin. En son baharatlarını koyarak ocaktan indirin.

Hamur bezelerinizi orta kalınlıkta açarak şeritler halinde kesin. Ardından kare şeklini elde edecek şekilde diğer kısmından kesin. 

Küçük karelerin üzerine kıyma harcından azar azar paylaştırın.

Önce iki ucu sonra birleştirdiğiniz uçları da birbirleriyle bitişecek şekilde bükerek kapatın.

Bir tencerede suyu kaynatın ve üzerine tuz ekleyin. 

Mantıların yapışmamasını sağlayarak tencereye atın.

Bir kasede yoğurt ve sarımsak sosunu, bir tavada salça ve yağ sosunu kavurup hazır bulundurun. Servis ederken üzerlerine gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
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