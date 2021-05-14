Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı üzerine birçok yeni yasak ve tedbir getirilmişti. Bu yasaklardan bir tanesi de Yüksek Hızlı Tren, tren, Marmaray ve Başkentray seferlerinin durdurulması oldu. Söz konusu seferlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın alt birimi TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, önemli açıklamalar yaptı. Peki, Tam kapanmadan sonra tren seferleri başlayacak mı?

Tam kapanmadan sonra tren seferleri başlayacak mı?

TCDD, 17 Mayıs tarihinden itibaren tüm seferlerin kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve tren seferleri ile Marmaray ve Başkentray seferleri yeniden başlayacağı belirtildi.

YHT’ler günde kaç sefer yapacak?

YHT’ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek. Ayrıca YHT’ler günde toplam 22 sefer gerçekleştirecek.

Tam kapanma sürecinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Söz konusu süreçte bölgesel tren seferlerine de ara verilmişti.