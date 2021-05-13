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Yaşam Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı?
Yaşam

Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede uygulanan tam kapanma nedeniyle birçok işletme yeri de geçici süreyle kapatılmıştı. Söz konusu işletme yerlerine alışveriş merkezleri de dahil edilmişti. Tam kapanma nedeniyle kapatılan AVM’lerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 17 Mayıs tarihinde AVM’lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı? AVM’ler 17 Mayıs’ta açık mı? AVM’ler ne zaman hizmete açık olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:00:00 -
Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı?

29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken birçok sorununda yanıtı aranmaya başladı. Bu sorulardan bir tanesi de alışveriş merkezlerine ilişkin oldu. Tam kapanmanın sona ereceği gün AVM’lerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir kez daha toplanacak olan Kabine’nin ardından tam kapanmaya ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar çerçevesinde AVM’lere ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri ne zaman sona erecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan AVM'lerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa AVM'lerin de kademeli olarak açılacağı tahmin ediliyor.

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