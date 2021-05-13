29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken birçok sorununda yanıtı aranmaya başladı. Bu sorulardan bir tanesi de alışveriş merkezlerine ilişkin oldu. Tam kapanmanın sona ereceği gün AVM’lerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

Tam kapanmadan sonra AVM’ler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir kez daha toplanacak olan Kabine’nin ardından tam kapanmaya ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar çerçevesinde AVM’lere ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri ne zaman sona erecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan AVM'lerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa AVM'lerin de kademeli olarak açılacağı tahmin ediliyor.