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Yaşam Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma tarihleri
Yaşam

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma tarihleri

Tam kapanma ne zaman başlıyor? Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma tarihleri son dakika merak ediliyor. Türkiye'nin merakla beklediği 26 Nisan kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi ve yeni kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Erdoğan tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Peki, Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ne zaman sona erecek? İşte tarihler...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:59:00 -
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma tarihleri

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs salgınında alınan yeni kısıtlama kararını da açıklayan Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Peki, tam kapanma ne zaman başlıyor?

Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Merakla beklenen Kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıktı. Bu kapsamda;

-29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiiliyor.

-Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

-Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

-Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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