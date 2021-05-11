Tam kapanma 19 Mayıs'a uzadı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
19 Mayıs tam kapanma var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Vatandaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzadı mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
29 Nisan’da başlayan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Resmi tatillerde bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kısıtlamanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, böyle bir planın olmayacağını ancak konunun kabine toplantısında netleşeceğini belirtti.
Kulislerde yasağı 17 Mayıs’ta biteceği ancak 19 Mayıs’ta bir günlük yeniden yasak uygulanacağı konuşuluyor.