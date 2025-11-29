  • İSTANBUL
Tam 74 gündür aranıyordu! Acı haber geldi
Yerel

Tam 74 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Tam 74 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Siirt Kurtalan'da 17 Eylül’de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur’un cansız bedeni bulundu.

Siirt’te 17 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur’dan acı haber geldi. Batur, 17 Eylül’de saat 15.00 sıralarında Karabağ köyünde, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra Türk Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma ekibi, Hak Arama Kurtarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı.

 


 

İnceleme başlatıldı

Batur’un bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Atabağı beldesi yakınlarında, arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kişinin kayıp olarak aranan Ramazan Batur olduğu belirlendi. Batur’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

