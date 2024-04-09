Tam 47 ilde başlatılacak! Bakanlık taksitli arsa satışı için harekete geçti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan arsa sahibi olmak isteyenlere kaçırılmıycak kampanyanın duyurusu yapıldı.Tam 47 ilde başlatılacak olan bu satışlarda iller ve bu illerde satılacak olan asra sayısı belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan arsa sahibi olmak isteyenlere kaçırılmıycak kampanyanın duyurusu yapıldı.Tam 47 ilde başlatılacak olan bu satışlarda iller ve bu illerde satılacak olan asra sayısı belli oldu.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı vatandaşların daha kolay arsa alabilmesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, şehir yapısına uygun olarak arsa satışlarını kontrolü olarak sağlıyor. İmara açık olan araların satışları İlan.gov.tr'den bilgiler paylaşıldı.
TAM 47 İLDE SATIŞA SUNULACAK
Açık artırma ile satışa çıkartılacak olan arsaların yer aldığı şehirler belli oldu. Aralarında Ege'nin gözde şehirleri de bulunuyor. Arazilerde hem ev yapabilirsiniz hem de tarımcılıkla uğraşabilirsiniz.
24 AY TAKSİT İMKANI
Şehirler bakanlık tarafından belirlendi. 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde başlayacak olan açık artırma ilana peşin ödeme yapanlara ise yüzde 20 indirim de sağlanıyor. Öte yandan yüzde 25 peşine tam 24 ay vade yani taksit seçeneği imkanları bulunuyor.
Adana 3
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Afyonkarahisar 34
Ağrı 2
Aksaray12
Amasya 1
Ankara 75
Antalya 32
Balıkesir 12
Bayburt 1
Bingöl 4
Bitlis 10
Bursa 2
Çanakkale 32
Denizli 27
Düzce 4
Edirne 2
Eskişehir 15
Gaziantep 18
Iğdır 1
Isparta 3
İstanbul 45
İzmir 42
Kahramanmaraş 38
Karabük 1
Kars 3
Kastamonu 2
Kayseri 33
Kırklareli 43
Kırşehir 34
Kocaeli 12
Konya 89
Kütahya 1
Manisa 2
Mardin 52
Mersin 61
Muğla 16
Nevşehir 20
Niğde 4
Ordu 1
Sakarya 12
Şanlıurfa 2
Tekirdağ 7
Tokat 3
Trabzon 1
Uşak 7
Yalova 3
Yozgat 2