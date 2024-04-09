Tam 47 ilde başlatılacak! Bakanlık taksitli arsa satışı için harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan arsa sahibi olmak isteyenlere kaçırılmıycak kampanyanın duyurusu yapıldı.Tam 47 ilde başlatılacak olan bu satışlarda iller ve bu illerde satılacak olan asra sayısı belli oldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı vatandaşların daha kolay arsa alabilmesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, şehir yapısına uygun olarak arsa satışlarını kontrolü olarak sağlıyor. İmara açık olan araların satışları İlan.gov.tr'den bilgiler paylaşıldı.

TAM 47 İLDE SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma ile satışa çıkartılacak olan arsaların yer aldığı şehirler belli oldu. Aralarında Ege'nin gözde şehirleri de bulunuyor. Arazilerde hem ev yapabilirsiniz hem de tarımcılıkla uğraşabilirsiniz.

24 AY TAKSİT İMKANI

Şehirler bakanlık tarafından belirlendi. 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde başlayacak olan açık artırma ilana peşin ödeme yapanlara ise yüzde 20 indirim de sağlanıyor. Öte yandan yüzde 25 peşine tam 24 ay vade yani taksit seçeneği imkanları bulunuyor.

Adana 3

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afyonkarahisar 34

Ağrı 2

Aksaray12

Amasya 1

Ankara 75

Antalya 32

Balıkesir 12

Bayburt 1

Bingöl 4

Bitlis 10

Bursa 2

Çanakkale 32

Denizli 27

Düzce 4

Edirne 2

Eskişehir 15

Gaziantep 18

Iğdır 1

Isparta 3

İstanbul 45

İzmir 42

Kahramanmaraş 38

Karabük 1

Kars 3

Kastamonu 2

Kayseri 33

Kırklareli 43

Kırşehir 34

Kocaeli 12

Konya 89

Kütahya 1

Manisa 2

Mardin 52

Mersin 61

Muğla 16

Nevşehir 20

Niğde 4

Ordu 1

Sakarya 12

Şanlıurfa 2

Tekirdağ 7

Tokat 3

Trabzon 1

Uşak 7

Yalova 3

Yozgat 2