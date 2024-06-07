Tam 300 milyon yıllık! Kayseri'de ele geçirildi
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 300 milyon yıl öncesine ait fosil ele geçirildi.
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara 50 polis ile düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken; 300 milyon öncesine ait fosil ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 30 ekip ve 50 personelin katılımı ile 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 6 kişi gözaltına alınırken, 1 adet Sultan Abdülaziz dönemine ait Arapça yazılı pano, 1 adet 300 milyon yıl öncesine ait fosil, 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.
"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.