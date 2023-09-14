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Ekonomi Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme
Ekonomi

Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:32:00 -
Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin Türkiye ziyareti sonrası paylaşım: Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkeler arasındaki yıllık tahmini 25 milyar poundluk güvenlik ve ticaret işbirliğini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki yıllık tahmini 25 milyar poundluk güvenlik ve ticaret işbirliğini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Türkiye, 21. yüzyılda İngiltere'nin kilit ortağıdır. Yılda tahmini 25 milyar GBP değerindeki güvenlik ve ticaret işbirliğimizi geliştirmeye kararlıyız. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, karşılıklı faydalar sağlayacak ve daha güvenli, müreffeh bir Birleşik Krallık sağlayacaktır” denildi.

James Cleverly ise “Bölgede yasadışı göçle mücadele ve terörle mücadele. İngiltere ve Türkiye'nin birlikte çalıştığı şey bu. Teşekkürler Hakan Fidan” açıklamasını yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ayrıca "İşçi Partisi AB'ye yalvaracak ve 100.000 yasadışı göçmene kapıyı açacak. İşe yaramayacak. Bu arada Muhafazakarlar da tekneleri durdurmak için müttefiklerimizle birlikte çalışıyor. Bugün tam da bunu yapmak için Türkiye'deyim" dedi.

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