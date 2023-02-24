Tam 2 milyon 200 bin kişi bunu yaptı! Seçimlerle ilgili flaş gelişme

Zafer Şahin, deprem mağduru 11 il ve 23 ilçedeki seçmenin durumuyla ilgili dikkat çekici rakamlar verdi.

"Deprem öncesinde afet bölgesinde sinyal verip, sonradan başka illerde sinyal veren GSM numarası sayısı 2 milyon 200 bin. Resmi tahliyeler neticesinde bölgeyi terk ettikten sonra gittikleri illerde kaydı yapılan kişi sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Yani bu insanların nerede, hangi adreste bulundukları biliniyor. 800 bin kişi gittikleri yerlerde kendi imkânlarıyla konaklarken yaklaşık 800 bin kişi de kamuya ait tesislerde kalıyor" diyen Şahin, "Devletin resmi kayıtlarında hangi ilden kaç kişinin nereye gittiği ve şu an nerede konakladıkları, bölgeyi terk etmeyenlerin yeni adresleri tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Yani 14 Mayıs’taki seçimde depremzedelerin oy kullanmalarını sağlayacak teknik ve fiziki şartların oluşturulmasının önünde bir engel yok. Seçmen listeleri güncellenirken depremzedelere özel bir çalışmayla bu sorun kolaylıkla halledilir. Depremzedeler gittikleri illerde ya da şu an yaşadıkları yerlerde oylarını kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Şahin, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"İktidar partisinde seçim için 14 Mayıs dışında bir tarihin hiç gündeme gelmediğini ve seçimi erteleme gibi niyetin olmadığını geçen hafta bu köşeden duyurmuştuk. 10 Mart’ta seçim kararı alınacak, karar 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek. Birileri aksini iddia etse de bu konuda bir sıkıntı yok.

Asıl üzerinde durulması gereken nokta, deprem mağduru 11 il ve 23 ilçedeki seçmenin durumu. Toplam seçmenin yaklaşık yüzde 13’ü bu il ve ilçelerde yaşıyor. Deprem sonrasında bölgeden Türkiye’nin başka illerine doğru büyük göç dalgası yaşandı. Bu insanlar gittikleri illerde hangi sandıkta, nasıl oy kullanacak? Herkesin cevap aradığı sorular bunlar. O soruların cevapları ise rakamlarda gizli.

Deprem öncesinde afet bölgesinde sinyal verip, sonradan başka illerde sinyal veren GSM numarası sayısı 2 milyon 200 bin.

Resmi tahliyeler neticesinde bölgeyi terk ettikten sonra gittikleri illerde kaydı yapılan kişi sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Yani bu insanların nerede, hangi adreste bulundukları biliniyor. 800 bin kişi gittikleri yerlerde kendi imkânlarıyla konaklarken yaklaşık 800 bin kişi de kamuya ait tesislerde kalıyor.

Deprem bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tesislerde kalan kişi sayısı 350 bin.

Bölgede kurulan 300 bin çadırda konaklayan kişi sayısı 1 milyon 300 bin. 40 bin insan da kurulan konteyner kentlerde konaklıyor.

Devletin bölgede konaklama imkânı sunduğu kişi sayısı 1 milyon 700 bin civarında.

Yaklaşık 1 milyon kişi de ilini terk etmemiş ama yaşadığı yerden kırsaldaki evine geçmiş.

En çok nüfus hareketliliği olan iller Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman.

Depremzedelerin bölge dışında en çok gittiği iller ise sırasıyla Mersin, Ankara, Antalya, Konya, Mardin, Bursa ve Niğde.

Devletin resmi kayıtlarında hangi ilden kaç kişinin nereye gittiği ve şu an nerede konakladıkları, bölgeyi terk etmeyenlerin yeni adresleri tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Yani 14 Mayıs’taki seçimde depremzedelerin oy kullanmalarını sağlayacak teknik ve fiziki şartların oluşturulmasının önünde bir engel yok. Seçmen listeleri güncellenirken depremzedelere özel bir çalışmayla bu sorun kolaylıkla halledilir. Depremzedeler gittikleri illerde ya da şu an yaşadıkları yerlerde oylarını kullanabilir.

15 milyon insanı etkileyen bu kadar büyük bir afetin üzerinden 3 ay geçtikten sonra sandığı vatandaşın önüne koyabilmek her ülkenin becerebileceği bir şey değil.

Türkiye her şart ve durumda demokrasisine sahip çıktığını dosta, düşmana 14 Mayıs’ta bir kez daha gösterecek."