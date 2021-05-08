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Aktüel Tam 2 bin yıllık! Ağlara tarih takıldı
Aktüel

Tam 2 bin yıllık! Ağlara tarih takıldı

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın tarihi antik kenti İznik'te gölden balık tutmaya giden balıkçılar ilginç bir olay yaşadı. Ağalarına balık takılmasını beklerken bir anda yazıtla karşı karşıya kaldılar. Bir hafta aralıkla ikinci kez tarihi eser çıkan İznik Gölünde kayıp şehir efsanenin gerçek olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:49:00 -
Tam 2 bin yıllık! Ağlara tarih takıldı

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea’nın İznik Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. İznik Müze Müdürlüğüne haber verildi. Tarihi eserin alınacağı öğrenildi.

 

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