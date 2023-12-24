Tam 12 şehit verdik! Yakıştı mı sana yarbay?
Kuzey Irak'ta 12 şehit verdiğimiz şu günlerde, şehit kardeşinin cenazesinde devleti suçlamasıyla bilinen Yarbay Mehmet Alkan, HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir araya geldiği fotoğraf akıllara geldi.
Terörle mücadele kapsamında Kuzey Irak'taki kalleş saldırıda 12 askerimiz şehit oldu.
Geçtiğimiz günlerde şehit kardeşinin cenazesinde devleti suçlayan tepkisiyle tanınan Yarbay Mehmet Alkan, HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir araya gelerek fotoğraf çekilmesi akıllara geldi.
Kardeşinin cenazesinde devlete isyan etti
Osmaniye'de toprağa verilen Alkan'ın cenaze töreni ise tarihe geçti. Törene üniformasıyla gelen şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, devleti suçladı.
Olay anında acısı nedeniyle sakinlikle karşılanan devlet suçlamaları, ilerleyen günlerde siyasi amaca yönelik adımlara dönüşünce Alkan ordudan ihraç edildi.
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Önce CHP'ye üye oldu
Önce CHP'ye üye olan Alkan, sık sık muhalif yayın organlarına demeçler vererek gündemde kalmaya, siyaset yapmaya devam etti.
HEDEP'li Gergerlioğlu'nu ziyaret etti
CHP rozeti 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan ve Mehmet olan adını da Yarbay olarak değiştiren Alkan, son olarak PKK'nın siyasi kanadı HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etmişti.
İki isim de görüşmeden sonra sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını paylaştı.
Gayet sıcak bir görüşme gerçekleştirildiği anlaşılan fotoğraflara ise sosyal medyadan tepki yağmıştı.