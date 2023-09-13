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Gündem Taliban'dan "uyuşturucu" kararı
Gündem

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 11:29:00 -
Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Afganistan'da Taliban hükümeti, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 'Afganistan ve komşu ülkelerde, sentetik uyuşturucu kaçakçılığının ciddi oranda artış gösterdiği' yönünde yayımladığı rapora tepki gösterdi. Afganistan'da uyuşturucunun yok edilmesiyle ilgili çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Taliban geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid haşhaş ekimi, ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığının tamamen yasaklandığını belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili UNODC'un yayımladığı raporu reddettiklerini söyledi.

Afganistan'da uyuşturucunun yok edilmesiyle ilgili çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Mücahid, haşhaş ekimi, ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığının tamamen yasaklandığını belirtti.

Mücahid, bu yasakların hepsinin önemli gelişmeler olduğunu, Afganların artık ülkenin uyuşturucu bataklığından temizlenmek üzere olduğunu hissetmeye başladığını sözlerine ekledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC, 10 Eylül'de yayımladığı raporda, Afganistan ve komşu ülkelerde sentetik uyuşturucu kaçakçılığının ciddi oranda artış gösterdiğini, 2017-2021'de ele geçirilen metamfetamin miktarının 12 kat arttığını iddia etmişti.

Afganistan ve çevresinde 2017'de ele geçirilen 2,5 ton sentetik uyuşturucunun 2021'de 29,7 tona çıkarak 12 kat arttığına işaret edilen raporda, Taliban'ın Afganistan'da 2022'de eroini yasaklamasına rağmen ticaretinin sınırlı da olsa devam ettiği öe sürülmüştü.
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Raporda, ayrıca yasak sonrası metamfetamin kaçakçılığı ve üretiminde ciddi artış görüldüğü, bölgede üretilen uyuşturucunun etkili olduğu pazarın yeniden şekillendiği ortaya atılmıştı.

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Yorumlar

sdk

Şeriaat ile yönetilen her yerde huzur olur

BUTUN DUNYADA, ORTADOGUDA VE AFGANISTANDA UYUSTURUCU/KARAPARA HAYDUT EMPERYALISTLER ABD-BATI KONTROLUNDEDIR!!!!! cia kuklalari almanya-deas-yunan-pkk-feto vs vs vs vati istihbaratlaridir... AKSI IMKANSIZDIR

bravo talibana ve tüm antiemperyalistlere
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