Taliban'dan 'dolar' hamlesi

Dünyada hadutluk yapmaya kalkışan ABD'yi Afganistan'dan çıkaran Taliban, yurtdışındaki milli varlıklarının dondurulmasıyla zorlu bir dönemden geçiyor.

Bu duruma bir de dış yardımların durdurulması eklendi. Taliban liderliğindeki Afganistan'ı sıkıştıran ekonomik gelişmeler nedeniyle ülkede yaşayan halk; fiyatları durmadan yükselen gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Afganistan Merkez Bankasından açıklama

Afganistan Merkez Bankası, ülkenin milli para birimi Afgani'nin dolar karşısında birkaç saat içerisinde yüzde 12 değer kaybetmesi üzerine açıklama yaptı.

Afgani'nin değerinde yaşanan düşüşü durdurmak için döviz bayileri, ticari bankaların temsilcileri ve iş sektörü ile bir dizi toplantı yaptıklarını belirten Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik plan politikaları temelinde Da Afganistan Bankası, her zaman halkın alım gücüne zarar verebilecek istikrarsızlıktan kaçınmaya çalışmıştır."

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise konuya ilişkin açıklamasında, Taliban liderlerince düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, hükümetin ekonomi komisyonuna "Afgan halkının istikrarını sağlamak için acil adımlar atması" talimatı verildiğini vurguladı.