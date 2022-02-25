Taliban yönetimindeki Afganistan'dan Ukrayna açıklaması!

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklamada, taraflara sükunet çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan İslam Emirliği, Ukrayna'daki durumu yakından izlemektedir ve yüksek olasılıkla yaşanan sivil kayıplara dair endişesini beyan eder.

İslam Emirliği her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor. Tüm taraflar, şiddeti artıracak bir pozisyon almaktan sakınmalıdır.

Afganistan İslam Emirliği, tarafsızlık merkezli dış politikası paralelinde, çatışmanın iki tarafını da, krizi diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözmeye çağırıyor.

İslam Emirliği aynı zamanda çatışmanın taraflarına, Ukrayna'daki Afgan öğrencilerin ve göçmenlerin hayatlarını muhafaza etmeye önem gösterme çağrısında bulunuyor." - Mepa News