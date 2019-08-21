Taliban kız lisesini ateşe verdi Taliban militanları, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kız lisesini ateşe verdi. 700 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, eğitime ara verildi.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şekerdere ilçesindeki bir kız lisesini ateşe verdiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, militanların, Şekerdere'deki Buye Zar Kız Lisesini ateşe verdiğini ifade etti. Rahimi, okulun ateşe verilmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Nuriye Nuzhet, kız lisesinde 700 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulun tahrip olması nedeniyle eğitime ara verildiğini kaydetti. Nuzhet, daha önce de kız okullarına yönelik benzeri saldırıların düzenlendiğini vurguladı. Taliban reddetti Taliban'dan yapılan açıklamada ise kız lisesinin militanlarca ateşe verilmediği iddia edildi.

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