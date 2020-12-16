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Aktüel Taliban heyeti barış görüşmelerini ele almak için Pakistan’da
Aktüel

Taliban heyeti barış görüşmelerini ele almak için Pakistan’da

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:59:48 -
Taliban heyeti barış görüşmelerini ele almak için Pakistan’da

İSLAMABAD (AA) - Afgan Talibanından bir heyet, devam eden Afgan barış sürecini ele almak için 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a geldi.

Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar başkanlığındaki heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad’a geçti.

Taliban heyetinin 3 günlük resmi ziyaret kapsamında başta Başbakan İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi olmak üzere üst düzey isimlerle görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde devam eden Afgan barış sürecinin yanı sıra Pakistan’daki Afganistanlı mültecilerin geri dönüşleri ve sınır ticaretinde Afganistanlı tacirlerin karşılaştığı problemler de ele alınacak.

Taliban’ın son 4 ayda Pakistan’ı ikinci kez ziyaret ediyor.

Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Baradar başkanlığındaki Afgan heyeti, ağustosta da Pakistan’ı ziyaret etmişti.

Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve 2 Aralık'ta uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşamaya geçilmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afganistan heyetleri arasında ikinci aşaması devam eden müzakerelere 14 Aralık’ta 23 gün ara verilmişti.

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