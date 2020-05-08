“Taleplerimiz dikkate alındı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, kara yolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon gibi alanların COVİD -19 salgınından en çok etkilen sektörler olduğuna işaret ederek, son dönemde üretimin yavaşlaması ile birlikte iş hacminin de düştüğünü, ülkelerarası sınırların kapatılarak uçuşların iptal edildiğini hatırlattı. Tedarik zincirlerinin en önemli parçası olan bu sektörlerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Krizin başlangıcında hükümetimize 70 maddelik bir öneri paketi sunmuştuk. Bunların önemli bir kısmı hayata geçirildi” dedi.

Karaismailoğlu’na teşekkür mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TOBB sektör temsilcilerinin katıldığı video konferansta konuşan Hisarcıklıoğlu, sektörleri ilgilendiren birçok konuda Bakan Karaismailoğlu’nun inisiyatif alarak çalışma başlattığını kaydederek şunları söyledi: “Sınır kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu, temassız ticaret dönemine geçildi. Bizlere tüm bu imkanları sağlayan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum.”