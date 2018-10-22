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Talep yüzde 400 artınca maaşları 15 bin dolara yükseldi

Blok zincirinde uzmanlaşmış mühendislere talep yüzde 400 artarken maaşları 15 bin dolar (85 bin TL) seviyesine yükseldi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
Talep yüzde 400 artınca maaşları 15 bin dolara yükseldi

Kripto para çılgınlığı, değerlerinin düşmesiyle durulmuşa benzese de arkasındaki teknoloji olan blok zincirine (blockchain) olan ilgi gittikçe artıyor. Merkezi ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan araştırma şirketi Hired verilerine göre blok zinciri mühendislerine olan talep tarihin en yüksek seviyesinde. Bu mühendislere ödenen aylık ise 12,500 ila 15,000 dolar arasında değişiyor. Bu bedel, yazılım mühendislerinin kazandığı ortalama maaştan yüzde 30 daha fazla olduğu gibi teknolojinin gözde alanı yapay zekacılarla da neredeyse denk.

İş ilanları sayısı yüzde 400 arttı

CNBC'nin haberine göre, blok zinciri yazılımında uzmanlaşmış kişileri olan talep de rekor düzeyde artış gösterdi. Hired verilerine göre, 2017 yılı sonundan itibaren blok zinciri deneyimi olan yazılım mühendisleri aranan iş ilanları sayısında yüzde 400 arttı.

Hired CEO'su Mehul Patel, maaşlardaki artışta arzın düşük olmasına dikkat çekiyor ve yazılım mühendisliğinde dahi var olan açığın blok zinciri uzmanlığında çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Mart ayında Seatlle merkezli Globys tarafından işe alınan ve "baş blok zinciri mühendisi" titriyle çalıştırılan Dustin Welden her gün LinkedIn üzerinden durmak bilmeyen söyleşi teklifleri aldığını söylüyor. Öte yandan, Hired'a göre bu alanda çalışan kişilerin unvanları back-end (arka uç) mühendisi, sistem mühendisi veya çözüm mimarı da olabiliyor.

Programlama diline hakim olunmalı

Blok zinciri üzerinde uzmanlaşmak isteyen mühendislerin networking, veri tabanı dizaynı ve şifreleme konularını iyi bilmesi; Java, JavaScript, C++, Go, Solidity ve Python gibi programlama dillerinden birkaçına hakim olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
  1. San Francisco
  2. baş blok zinciri mühendisi
  3. Mehul Patel
  4. Hired
  5. blockchain

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