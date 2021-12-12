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Ekonomi Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı
Ekonomi

Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, gıda, kozmetik ve sağlık alanında talebi artan zeytinyağında fırsatçılık ve tağşiş uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:17:00 -
Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı

Kilis zeytinyağının tescillenmesiyle kıymetinin arttığını aktaran Şekeroğlu, zeytinin sadece yağıyla değil, çekirdeği ve yaprağıyla da gündeme gelen bir bitki olduğunu ifade etti.

Şekeroğlu, zeytinyağının gıda olarak tüketilmesinin haricinde kozmetik ve ilaç sanayinin temel unsuru olma yolunda devam ettiğine de dikkati çekerek şöyle devam etti: “Zeytinyağının bu kadar önemli bir pozisyona sahip olması insanların zeytinyağına olan ilgisini artırıyor. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde zeytinyağına ilgi giderek artıyor. Bu da fırsatçılara bir ortam oluşturuyor. Ülkemizde özellikle Kovid-19 sürecinde zeytinyağına ilginin artmasıyla birlikte bu fırsatçılar daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bugün zeytinyağı fiyatları 50 liradan başlayıp 300 liraya kadar ulaşıyor. Fırsatçıların oyunuyla zeytinyağı olmayan farklı bitkisel yağlara çeşitli ilaveler katarak zeytinyağıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar. Mevcut zeytinyağlarına farklı yağlarla tağşiş yapılıyor.”

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