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Aktüel

Talas’a 3 yeni okul daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen törende Talas’a yaptırılacak 3 yeni okulun protokolüne imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:07:44 -
Talas’a 3 yeni okul daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen törende Talas’a yaptırılacak 3 yeni okulun protokolüne imza attı.


Bakan Selçuk’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda protokol mensubu, hayırsever ve davetlinin katılımıyla Hunat Medresesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Talas’ın Mevlana, Kepez ve Kiçiköy Mahallelerinde yaptırılacak 3 yeni okul için imzalar atıldı. Hazırlanan protokole Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imza attı.


Mevlana Mahallesi’nde 32, Kepez ve Kiçiköy’de 24 derslikli olarak inşa edilecek okullarla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Okullarımızın pandemi sonrasına göre yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Daha çok sınıf, daha az öğrenci denklemini geliştirmemiz şart. Bu üç yeni okul ile bu anlamda elimiz biraz daha güçlenmiş olacak. Şimdiden Talas’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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