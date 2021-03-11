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Ekonomi Talas Belediyesi, okul ve camilerin onarımı için kolları sıvadı
Ekonomi

Talas Belediyesi, okul ve camilerin onarımı için kolları sıvadı

AK Partili Talas Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 20 okul ve 12 adet caminin çeşitli tamir, tadilar ve onarım işleri için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:00:00 -
Talas Belediyesi, okul ve camilerin onarımı için kolları sıvadı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Okullarda ve Camilerde Tamir Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale 25.03.2021 günü saat 14.00’de Yenidoğan Mahallesi Pazar Cad. No: 10 Talas/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek ve üstlenilen işler 200 gün içerisinde bitirilecek.

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