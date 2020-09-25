Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Laikçi zihniyetin yetiştirdiği genç kızlar sosyal medyada fenomen olmak için her türlü rezilliğe imza atıyor. Sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için türlü oyunu sergileyen laikçiler kızlar, şimdi de tacize başladı.

Tanımadıkları insanlara tacizde bulundular

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kız tanımadıkları insanları taciz etti. Genç kızlar, yolda yürüyen insanların yanına bir anda giderek ellerinden tuttu. Bu anların büyük bir rezillik olduğunun farkına bile varamayan gençler, sosyal medyada takipçi kazanabilmek için, o görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

"Bunları erkekler yapsa..."

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan araştırmacı- Yazar Sevda Türküsev, genç kızların bu ahlaksızlığına sert tepki gösterdi. Türküsev paylaşımında, "Kızlar bunu yapınca hiçbir şey yok. Ama bu hareketi erkek çocukları kız çocuklarına yapsa tacizden hepsi gözaltına alınır ve ortalık ayağa kalkardı. Kaçırdığımız şu; kadınları kayırarak yasaları uygularsanız gerçekten korunması gereken kadınlar yine hep mağdur kalırlar." ifadelerini kullandı.