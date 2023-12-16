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Gündem Taksim’de zor anlar
Gündem

Taksim’de zor anlar

Yeniakit Publisher
2023-12-16 15:29:00 -
Taksim’de zor anlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim’de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul’da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Aralıklarla etkisini gösteren fırtınanın gün içerisinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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