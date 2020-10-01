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Aktüel Taksim'de karantina ihlali yapan taksi şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
Aktüel

Taksim'de karantina ihlali yapan taksi şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:21:47 -
Taksim'de karantina ihlali yapan taksi şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen taksi şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

Denetimlerde taksi şoförü Aykut Güler'i durduran ekipler, kontrolde şoför Güler'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, bunun üzerine şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güler'i ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.

Taksi, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

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