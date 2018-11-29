THY- Noukşot
0553 313 94 23

Taksim Sanat “Resmemaneti” sergisiyle açıldı

Taksim Meydanı metro girişinde bulunan "Taksim Sanat" isimli sanat merkezi, "Resmemaneti" isimli sergiyle açıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
Taksim Sanat “Resmemaneti” sergisiyle açıldı

Taksim Meydanı metro girişindeki eski İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Taksim Sanat" adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü. Taksim Sanat'ın açılışı, İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin bulunduğu "Resmemaneti" isimli sergiyle yapıldı. İçinde üç ayrı kitaplığın bulunduğu bir Kitap Kafe'nin de yer aldığı Taksim Sanat'ın açılışında, çelloda Bike Öner ve flütte Duygu Kozak Şahiner'in müzik dinletisi gerçekleştirdi. "Resmemaneti" sergisinde, İBB Resim Koleksiyonu seçkisi ile birlikte Sezer Tansuğ'un 1993'te 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği "Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum 66 Kare" projesinin tamamı yer alıyor.

Uzun ve meşakkatli bir süreçti

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, açılışta yaptığı konuşmada, "Resmemaneti" sergisinin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi. Serginin bir başlangıç olacağını aktaran Tok, farklı çalışmaların da ilerleyen zamanlarda Kültür AŞ tarafından sanatseverlerin beğenisine sunulacağını dile getirdi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de mekanın eski halinde sanat galerisinin arka tarafta kaldığı için sergilerin çok fark edilemediğini ifade etti.

Batı taklitçiliğinin karşısında

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise İBB Resim Koleksiyonu'nun medeniyet adına İBB'de emanet bulunan çok özel bir koleksiyon olduğu değerlendirmesini yaptı. "Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum '66 Kare' " projesinin Batı taklitçiliğinin karşısında durduğunu belirten Şen, bu projenin, sergilendiği her yerde büyük beğeni toplandığını aktardı. Serginin Proje Yöneticiliğini Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder yürütürken, koordinatörlüğünü ise Yunus Tekgöçen yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
  1. Taksim Meydanı
  2. eski İstanbul Kitapçısı
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  4. Taksim Sanat
  5. İBB Resim Koleksiyonu
  6. Kitap Kafe
  7. Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum 66 Kare
  8. Sezer Tansuğ
  9. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok
  10. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner
  11. Kültür AŞ
  12. Küratör Mehmet Lütfi Şen
  13. Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan olmaktan bakın nasıl kurtuldu!
    1. Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan..
    2. Diyanet İşleri Başkanı, Katar’da..
    3. CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek..
    4. Mumlar sağlığa zararları
    5. Okul müdür yardımcısını bıçaklayan..
    6. Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    9. Çocuğunuz kusuyorsa...
    10. Bodrum'da kuvvetli sağanak
    11. Mobilya fabrikasında facia! 2 ölü, 1..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    13. Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı..
    14. Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı
    15. Esed’in itlerine operasyon
    16. Ankara'da cezaevinden firar eden..
    17. 7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi
    18. Ona ‘ot’ deyip geçme hamilelere çok..
    19. Merkez Bankası rezervleri
    20. Dünyayı tedirgin eden hamle! Rusya..
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti