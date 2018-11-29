Taksim Sanat “Resmemaneti” sergisiyle açıldı

Taksim Meydanı metro girişindeki eski İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Taksim Sanat" adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü. Taksim Sanat'ın açılışı, İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin bulunduğu "Resmemaneti" isimli sergiyle yapıldı. İçinde üç ayrı kitaplığın bulunduğu bir Kitap Kafe'nin de yer aldığı Taksim Sanat'ın açılışında, çelloda Bike Öner ve flütte Duygu Kozak Şahiner'in müzik dinletisi gerçekleştirdi. "Resmemaneti" sergisinde, İBB Resim Koleksiyonu seçkisi ile birlikte Sezer Tansuğ'un 1993'te 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği "Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum 66 Kare" projesinin tamamı yer alıyor.

Uzun ve meşakkatli bir süreçti

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, açılışta yaptığı konuşmada, "Resmemaneti" sergisinin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi. Serginin bir başlangıç olacağını aktaran Tok, farklı çalışmaların da ilerleyen zamanlarda Kültür AŞ tarafından sanatseverlerin beğenisine sunulacağını dile getirdi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de mekanın eski halinde sanat galerisinin arka tarafta kaldığı için sergilerin çok fark edilemediğini ifade etti.

Batı taklitçiliğinin karşısında

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise İBB Resim Koleksiyonu'nun medeniyet adına İBB'de emanet bulunan çok özel bir koleksiyon olduğu değerlendirmesini yaptı. "Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum '66 Kare' " projesinin Batı taklitçiliğinin karşısında durduğunu belirten Şen, bu projenin, sergilendiği her yerde büyük beğeni toplandığını aktardı. Serginin Proje Yöneticiliğini Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder yürütürken, koordinatörlüğünü ise Yunus Tekgöçen yapıyor.