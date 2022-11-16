Taksim saldırısındaki isimlerden biriydi! İstanbul'da şirketi olduğu ortaya çıktı

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıktı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, eylemi planladığı öne sürülen Jarkas’ın kişisel Facebook hesabındaki 13 Şubat 2020 tarihli bir paylaşımda Zrak Rent A Car isimli bir şirketin sayfasını da paylaştığı görülüyor.



Bu şirket ticaret sicili kayıtlarına göre, Ocak 2020’de Esenyurt’ta Muhammed Ammar Jarkas ve Suriye uyruklu Marwan Barwdji ortaklığında 200 bin TL sermayeyle kurulmuş. Şirketin unvanı ‘Zrak Group Oto Kiralama Danışmanlık Hizmetleri’ymiş.

Kimlik numaraları 99 ile başlıyor

Haziran 2021’e gelindiğinde Jarkas şirketteki payını Barwdji’ye devretmiş, şirketin ismi de ‘Zrak Group Tekstil Oto Kiralama Danışmanlık Hizmetleri’ olarak değişmiş. Şirketin adresi de Küçükçekmece’ye taşınmış. Temmuz 2022’de ise Barwdji, Yaser Baroudji’yi şirkete ortak yapmış. Kayıtlara göre Jarkas, Barwdji ve Baroudji’nin kimlik numaraları 99 ile başlıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu kişilere 99 ile başlayan bir yabancı kimlik numarası veriliyor.

8-9 yıl burada

Facebook hesabında yazan telefon numarasından ulaşılan kişi Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmad Ramez olduğunu söyledi. Ramez, gözaltında olduğu belirtilen Jarkas’la ilgili “Adam çalışıyor, sekiz-dokuz yıldır burada” dedi. Jarkas’la görüşemeyeceğimizi söyleyen Ramez, avukatları aracılığıyla yanıt verileceğini söyledi.

Ammar Jarkas’ın birlikte şirket kurduğu Marwan Barwdji, Jarkas’ın eski ortağı olduğunu, kendisinin şu an tekstil işiyle uğraştığını, Jarkas’ı da üç senedir görmediğini söyledi.

Hesaplarını kilitledi

Ammar Jarkas’ın Facebook profilinde tank ve silahlarla çekilmiş, kamuflaj kıyafetli fotoğraflar da yer alıyor. Jarkas ve Ahmad Ramez, haberin yayınlanmasından ve sosyal medya platformlarında fotoğraflarının paylaşılmasından sonra Facebook hesaplarını kilitledi.

Bombacıyı olay yerine götürmüştü

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ammar Jarkas ile Yasir K'nin olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.

Kadın terörist Ahlam Albashır'in saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin de "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

Jarkas'ın kardeşi bombacıyı alıp Küçükçekmece'ye götürmüştü

Ammar Jarkas'ın kardeşi şüpheli Ahmet Jarkas'ın da Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmet J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

Firari şüpheliyi Edirne'ye bıraktıktan sonra İstanbul'a döndü

Zanlılardan Ammar Jarkas'ın terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B'yi olayın ardından Bulgaristan'a göndermek üzere Edirne'ye götürdüğü ve ardından İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında son olarak yakalanan şüpheli Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.