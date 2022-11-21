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Gündem Taksim saldırısında yeni gelişme
Gündem

Taksim saldırısında yeni gelişme

Taksim saldırısıyla ilgili 5 terörist daha adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:49:00 -
Taksim saldırısında yeni gelişme

Megakent İstanbul'un kalbi olarak tanımlanan Taksim'de, 13 Kasım günü kanlı bir terör olayı gerçekleşti.

Terör örgütü PKK'nın sözde özel istihbarat elemanı olan Ahlam Albashır isimli terörist, aldığı talimat doğrultusunda plastik patlayıcı bomba yüklü çanta ile İstiklal Caddesi'nde geldi.

Bir süre bankta oturduktan sonra çantayı bırakarak olay yerinden uzaklaşan terörist, bombayı patlattı.

Hain saldırıda bölgede bulunan 6 vatandaşımız şehit olurken 81 kişi de yaralandı.

5 terörist daha adliyede

Olay sonrası harekete geçen ekipler hain teröristi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilişiği bulunan fazla sayıda kişi sorgulanırken, yaşanan son gelişmeye göre, 5 hain daha adliyeye sevk edildi.

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