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Gündem

Taksim saldırısında 2 kişi daha yakalandı

Geçtiğimiz pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:43:00 -
Taksim saldırısında 2 kişi daha yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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