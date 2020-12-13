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Gündem Taksim Meydanı'daki siren sesleri merak uyandırdı! Herkes ne olduğunu şaşırdı
Gündem

Taksim Meydanı'daki siren sesleri merak uyandırdı! Herkes ne olduğunu şaşırdı

İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırırken. Sosyal medyada da merak edilen seslerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıkması derin bir nefes aldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:27:00 -
Taksim Meydanı'daki siren sesleri merak uyandırdı! Herkes ne olduğunu şaşırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı.

Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.

9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi.

Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.

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