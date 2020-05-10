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Aktüel

Taksim Meydanı yaşlılara kaldı

65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:56:49 -
Taksim Meydanı yaşlılara kaldı

65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptı. O anlar havadan görüntülenirken, bir vatandaş evde kaldığı süreçte korona ile ilgili şarkı yazdığını söyledi.


Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni ile birçok vatandaş dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaşlılara kalırken, vatandaşlar bol bol yürüyüş yaptı. Yaşlıların meydanda yürüdüğü o anlar ise havadan görüntülendi. Vatandaşlar alanda fotoğraf çekilip spor yaptı.



“Sen git korona, git korona”


Koronayla ilgili şarkı yaptığını ifade eden bir vatandaş, “Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gidersen dünya cennet sayılır korona, senin olduğun dünya bana cehennem sayılır. Sen git korona, git korona” dedi.



“İnşallah daha çok serbestlik olur”


Dışarı çıkan bir vatandaş ise, “Sağlık için her şeye uyacağız, dünya varmış insanın ayakları açılıyor, çok şükür Allah, milletimize sağlık versin. İnşallah daha çok serbestlik olur, buna da şükür” dedi.

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