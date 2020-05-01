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Taksim Meydan’da sessizlik havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydanı boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:59:39 -
Taksim Meydan’da sessizlik havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydanı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 3 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda Taksim Meydanı’nın da boş kaldığı görüldü. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

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