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Aktüel

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazı yazan şüpheli yakalandı

2020-04-27 12:57:16 -
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazı yazan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile yazı yazan şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile isminin baş harfini yazan M.B'nin ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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