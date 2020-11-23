Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 yıllık hayali olan Taksim Camii’nin inşaatı son aşamaya gelirken, CHP’nin ele geçirdiği İBB camiye adeta hançer sapladı. İmamoğlu CHP’si, Taksim Camii’nin ön kısmında 6 adet bankamatik dikti. AK Parti döneminde aynı bölgeye çiçekçiler için yapılan camekan dükkanları söktüren Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bankamatik rezaletiyle ilgili atacağı adım merak konusu.

Camiyi durduramadı, bankalarla gölgeledi

Tüm ihtişamıyla yükselen Taksim Camii’ni gölgeleyen bankamatikler için düğmeye geçtiğimiz ay basıldı. CHP kontrolündeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maksem bölgesine ATM standı yerleştirmek için Ekim ayında çalışma başlattı. İlk olarak 3 adet stant yerleştirildi. Tepki sesi çıkmayınca 3 ekleme daha yapılarak bankamatik sayısı 6’ya yükseltildi. Yan bölgesine İBB logosu yerleştirilen bankamatikler için kiralama işlemi başlatıldı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seçim sürecinde özel jet kıyağı yapan Koç Holding, bankamatiklerde baş köşeyi kaptı. Koç’lara ait Yapı Kredi Bankası, bankamatiklerde ilk sırayı aldı. CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası’nın da bulunduğu banka ATM’leri ile Taksim Camii’ne adeta kapitalizm hançeri saplandı. İBB, şehrin en işlek bölgesinin tarihi noktasına dikilen ATM’ler için bankalardan ne kadar işgaliye ücreti alındığını açıklamadı.

Çiçeği engellemişlerdi

Gözler ise Anıtlar Yüksek Kurulu’na çevrildi. İBB’nin AK Parti döneminde aynı noktaya Taksim çiçekçileri için 9 adet camekan dükkan yapılması için çalışma yürütülmüş ancak Anıtlar Yüksek Kurulu “tarihi dokuyu bozar” diyerek İBB’nin faaliyetini durdurmuştu. Taksim’in sembolü olan çiçekçileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak 9 adet camekan dükkan için çalışmalar Mayıs 2017’de başlamış, Temmuz 2017’de bitirilme aşamasına gelmişti. Çiçekçiler için yapılan 9 dükkana, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “tarihi dokuya uymayacağı” gerekçesiyle itiraz edilmişti. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun itirazı sonucu mahkeme kararıyla çalışmalar durdurulmuş ve dükkan projesi askıya alınmıştı.

Anıtlar kurulu ne yapacak?

Çiçekçiler için camekan dükkan projesini “tarihi doku” gerekçesiyle baltalayan Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, CHP İBB’sinin aynı noktadaki bankamatik işlemine de aynı gerekçeyle “dur” demesi bekleniyor.

FARUK ARSLAN

