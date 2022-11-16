Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

13 Kasım Pazar günü patlamadan bir saat önce İstiklal caddesine giren Albashir burada bir bankta 41 dakika bekledikten sonra bomba dolu çantayı 3 dakika önce banka bırakarak olay yerinden ayrılmıştı.

Albashir’in patlamanın olduğu banka gelip oturmaya başladığı anlar, bölgede çekim yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına takıldı.

Albashir yaklaşık 41 dakika beklediği banka yeni oturduğu ve yanındaki deri olduğu tahmin edilen kahverengi bir çanta ile saat 15.30 sıralarında oturmaya başladığı kameralara yakalandı.

Albashir dikkat çekmemek için yaklaşık 41 dakika bankta oturduktan sonra çantayı bırakıp olay yerinden ayrılmıştı.