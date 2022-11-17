Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir ile ilgili sıcak gelişme!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
Taksim bombacısı da dahil 17 kişi hakimliğe sevk edildi
İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
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