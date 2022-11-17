  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir ile ilgili sıcak gelişme!
Gündem

Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir ile ilgili sıcak gelişme!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 22:11:00 - 2022-11-17 23:08:48
Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir ile ilgili sıcak gelişme!

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

Taksim bombacısı da dahil 17 kişi hakimliğe sevk edildi

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Patlamada kızını ve eski eşini kaybetmişti! Diriliş Ertuğrul oyuncusu tabutun başında gözyaşlarına boğuldu
Patlamada kızını ve eski eşini kaybetmişti! Diriliş Ertuğrul oyuncusu tabutun başında gözyaşlarına boğuldu

Gündem

Patlamada kızını ve eski eşini kaybetmişti! Diriliş Ertuğrul oyuncusu tabutun başında gözyaşlarına boğuldu

Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü
Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü

Gündem

Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!
AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!

Gündem

AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül aldığı çiçekçi konuştu: Para üstünü almadı
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül aldığı çiçekçi konuştu: Para üstünü almadı

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül aldığı çiçekçi konuştu: Para üstünü almadı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sıcak gelişme! Türkiye Azez'de yakaladı
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sıcak gelişme! Türkiye Azez'de yakaladı

Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sıcak gelişme! Türkiye Azez'de yakaladı

Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi
Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi

Gündem

Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalniz

Bu ne yaaa??yok bir de serbest birakilsaydi...! Haber bulamadiysaniz soyleyin kardesim.

baba takimi

IDAM
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23